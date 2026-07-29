Zwei mutmassliche Fahrraddiebe in Aarau festgenommen

Keystone-SDA

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Die Kantonspolizei Aargau hat am Dienstag zwei mutmassliche Fahrraddiebe in Aarau festgenommen. Sie sollen zuvor bei der Badi ein E-Bike gestohlen haben, das sie bei der Festnahme bei sich gehabt hätten.

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(Keystone-SDA) Bei den Angehaltenen handelt es sich um zwei Algerier im Alter von 25 und 28 Jahren, wie die Kantonspolizei Aargau in einer Medienmitteilung am Mittwoch schrieb. Beide seien den Strafverfolgungsbehörden bereits bekannt und stünden im Verdacht, weitere Fahrraddiebstähle in den Kantonen Aargau und Luzern begangen zu haben.

Auf das Duo aufmerksam wurde gemäss Mitteilung ein Passant bei der Badi: Er habe beobachtet, wie ein Mann mit einem schwarzen E-Bike in einem nahegelegenen Gebüsch verschwunden sei. Kurz darauf sei ein zweiter Mann mit einer Flex erschienen und habe das Fahrradschloss durchtrennt.

Anschliessend seien die beiden Männer mit dem E-Bike und einem E-Trottinett in Richtung Wöschnau SO geflüchtet. Der Passant habe um 15.15 Uhr den Polizeinotruf gewählt. Die Polizei habe umgehend eine koordinierte Fahndung eingeleitet, an der sich Patrouillen der Stadtpolizei Aarau und der Kantonspolizei Aargau beteiligten.