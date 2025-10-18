The Swiss voice in the world since 1935
Zwei Personen bei Auffahrunfall in Egerkingen SO verletzt

Keystone-SDA

In Egerkingen SO ist es am Freitagabend zu einer Auffahrkollision mit drei beteiligten Autos gekommen. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die beiden Verletzten wurden mit dem Rettungsdienst in Spitäler gebracht, wie die Polizei Kanton Solothurn am Samstag mitteilte. Die drei beteiligten Autos wurden durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert. Der Unfall ereignete sich kurz vor 22.40 Uhr auf der Fridaustrasse in Egerkingen.

