Zwei Personen bei Auseinandersetzung mit Messer in Liestal verletzt

Keystone-SDA

Teilen

Am Dienstag wurden bei einer tätlichen Auseinandersetzung in Liestal zwei Personen mit einem Messer verletzt. Beide befinden sich ausser Lebensgefahr, wie die Baselbieter Polizei am Mittwoch mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Vorfall ereignete sich kurz nach 21.15 Uhr in einem Mehrfamilienhaus an der Ostenbergstrasse, wie die Polizei schreibt. Es sei zunächst zu einem verbalen Streit gekommen, an dem zwei Männer im Alter von 31 und 40 Jahren sowie eine Frau im Alter von 30 Jahren beteiligt gewesen seien. Es handle sich um Schweizer Staatsangehörige.

Im weiteren Verlauf sei die Situation eskaliert und es sei ein Messer zum Einsatz gekommen, heisst es. Einer der Männer und die Frau hätten dabei Stich- und Schnittverletzungen erlitten und seien ins Spital gebracht worden. Der zweite Mann sei ebenfalls verletzt worden, habe aber nicht im Spital behandelt werden müssen.

Die Staatsanwaltschaft hat gegen die beiden Männer eine Strafuntersuchung eröffnet, wie es weiter heisst. Der genaue Tathergang und die Umstände des Messereinsatzes seien Gegenstand der laufenden Ermittlungen.