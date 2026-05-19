Zwei Personen bei Autounfall in Belp schwer verletzt

Keystone-SDA

Zwei Autos sind am frühen Montagabend in Belp frontal aufeinander geprallt. Eine Lenkerin und ein Lenker verletzten sich dabei schwer, wie die Kantonspolizei am Dienstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Ein Mann war demnach um etwa 16 Uhr von Belp in Richtung Rubigen unterwegs, als er aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet. Darauf kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden Auto.

Die beiden Schwerverletzten wurden mit je einer Ambulanz ins Spital gebracht. Ihre Autos erlitten Totalschaden.

Während der Unfallarbeiten war der betroffene Abschnitt der Viehweidstrasse für rund drei Stunden gesperrt, wie es weiter hiess. Eine Umleitung wurde eingerichtet.

Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.