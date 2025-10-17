The Swiss voice in the world since 1935
Zwei Personen bei Unfall auf Flucht vor Basler Polizei verletzt

Keystone-SDA

Auf der Flucht vor der Polizei sind zwei Personen auf einem Motorroller am Freitag gegen Mittag in der Elsässerstrasse in Basel gegen einen Lieferwagen geprallt. Beide Personen erlitten Verletzungen und wurden ins Spital gebracht.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Roller war zunächst einer Patrouille im Bereich Schifflände aufgefallen, als er ein gefährliches Überholmanöver an einem Tram durchführte, wie die Polizei mitteilte. Trotz Blaulichts und Haltezeichen durch die Polizei habe der Fahrer die Fahrt mit überhöhter Geschwindigkeit bis zum Unfall im St. Johann-Quartier fortgesetzt.

Nach der Kollision mit dem Lieferwagen wurde eine der beiden Personen direkt am Unfallort behandelt, wie es weiter heisst. Die andere habe versucht, zu Fuss zu fliehen. Sie habe aber kurz darauf angehalten werden können.

Laut der Polizei stellte sich heraus, dass der Roller gestohlen war. Die Verkehrspolizei untersuche nun den genauen Unfallhergang.

