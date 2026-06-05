Zwei Personen bei Unfall mit LKW in Ebikon LU verletzt

Keystone-SDA

Bei einem Unfall mit einem Entsorgungslastwagen in Ebikon LU sind zwei Personen verletzt worden. Der LKW kam am Mittwoch von der Strasse ab und kippte in einer Wiese um.

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(Keystone-SDA) Eine der verletzten Personen musste ins Spital gefahren werden, wie die Luzerner Polizei am Freitag mitteilte. Der Sachschaden an Fahrzeug und Land beläuft sich auf rund 300’000 Franken. Warum es zum Unfall auf der Ebrütistrasse kam, war am frühen Freitagabend noch unklar.