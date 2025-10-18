Zwei Personen sterben bei Frontalkollision in Attiswil BE

Keystone-SDA

Am späteren Freitagnachmittag ist es in Attiswil BE zu einer Frontalkollision zwischen einem Auto und einem Kleinbus gekommen. Dabei wurden zwei Personen so schwer verletzt, dass sie noch auf der Unfallstelle starben.

(Keystone-SDA) Das am Unfall beteiligte Auto fuhr in Attiswil auf der Umfahrungsstrasse zwischen Wiedlisbach und Solothurn in Richtung Solothurn, wie die Kantonspolizei Bern am Samstag mitteilte. Aus noch zu klärenden Gründen geriet es im Bereich der Kantonsgrenze auf die Gegenfahrbahn und stiess dort frontal mit einem entgegenkommenden Kleinbus zusammen.

Durch den Aufprall rutschte das Auto auf der Seite der Gegenfahrbahn den Hang hinunter und kam in den dortigen Bäumen zum Stillstand. Der Lenker des Autos wurde bei dem Unfall eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr geborgen werden.

Trotz Reanimationsmassnahmen starb er noch auf der Unfallstelle. Der Mitfahrer des Kleinbusses verstarb ebenfalls noch vor Ort. Es gibt Hinweise auf die Identitäten der beiden Todesopfer, die formelle Identifikation steht jedoch noch aus. Der Lenker des Kleinbusses wurde schwer verletzt in ein Spital gebracht.