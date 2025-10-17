Zwei Personen werden bei Frontalkollision in Sachseln OW verletzt

Keystone-SDA

Zwei Personenwagen sind am Donnerstag im Tunnel Zollhaus der A8 in Sachseln OW frontal kollidiert. Die beiden Personen, welche die Fahrzeuge lenkten, wurden leicht verletzt und deswegen ins Spital gebracht.

(Keystone-SDA) Eine 58-jährige Autofahrerin, welche Richtung Brünig unterwegs war, kam gegen 19 Uhr im Tunnel auf die Gegenfahrbahn. Dort fuhr sie frontal in ein Auto, das von einem 31-jährigen Mann gelenkt wurde, wie die Kantonspolizei Obwalden am Freitag mitteilte.

Die beiden Personenwagen waren nach der Kollision schrottreif und mussten abgeschleppt werden. Auch die Tunnelinfrastruktur wurde beschädigt. Die A8 war während rund drei Stunden unterbrochen.

Wieso der Autofahrer auf die Gegenfahrbahn geriet, war am Freitagvormittag noch nicht geklärt.