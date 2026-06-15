Zwei Radfahrer im Kanton Freiburg schwer verletzt

Keystone-SDA

Bei zwei Verkehrsunfällen in Farvagny FR und Vaulruz FR sind am Samstag zwei Radfahrer schwer verletzt worden. Die beiden Männer mussten zur Behandlung in Spitäler gebracht werden, wie die Freiburger Kantonspolizei Freiburg am Montag mitteilte.

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(Keystone-SDA) Der erste Unfall ereignete sich gegen 8.00 Uhr in Farvagny. Ein 69-jähriger Autofahrer missachtete an der Kreuzung Hauptstrasse/Route de Rossens den Vortritt eines entgegenkommenden 45-jährigen Radfahrers, worauf es zur Kollision kam.

Am selben Tag, gegen 18.20 Uhr, kam es in Vaulruz FR zu einem weiteren Zusammenstoss. Dort missachtete eine 31-jährige Autofahrerin an der Kreuzung zur Autobahn A12 den Vortritt eines 56-jährigen Radfahrers.

Die Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallumstände seien noch im Gange, hiess es bei der Polizei weiter.