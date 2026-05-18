Zwei Schwerverletzte nach Frontalkollision in Stans NW

Keystone-SDA

In Stans hat sich am Montagmorgen eine Frontalkollision zwischen zwei Autos ereignet. Zwei Personen wurden laut Angaben der Kantonspolizei Nidwalden erheblich verletzt.

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(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz nach 8 Uhr auf der Höhe der Stanser Allmend, wie es hiess. Ein 57-jähriger Autofahrer geriet laut der Kantonspolizei aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem korrekt entgegenkommenden Auto einer 24-jährigen Lenkerin.

Beide Fahrzeuglenkenden wurden laut Communiqué erheblich verletzt und in ein ausserkantonales Spital gebracht. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Die Ennetbürgerstrasse musste während rund eineinhalb Stunden vollständig gesperrt werden.