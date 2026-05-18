The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Zwei Schwerverletzte nach Frontalkollision in Stans NW

Keystone-SDA

In Stans hat sich am Montagmorgen eine Frontalkollision zwischen zwei Autos ereignet. Zwei Personen wurden laut Angaben der Kantonspolizei Nidwalden erheblich verletzt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Der Unfall ereignete sich kurz nach 8 Uhr auf der Höhe der Stanser Allmend, wie es hiess. Ein 57-jähriger Autofahrer geriet laut der Kantonspolizei aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem korrekt entgegenkommenden Auto einer 24-jährigen Lenkerin.

Beide Fahrzeuglenkenden wurden laut Communiqué erheblich verletzt und in ein ausserkantonales Spital gebracht. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Die Ennetbürgerstrasse musste während rund eineinhalb Stunden vollständig gesperrt werden.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft