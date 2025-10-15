The Swiss voice in the world since 1935
Zwei Trams kollidieren am Zürcher Paradeplatz

Keystone-SDA

Am Mittwochmittag sind am Zürcher Paradeplatz zwei Trams kollidiert. Wie es zu dem Unfall gegen 13 Uhr kam, ist noch unklar.

(Keystone-SDA) Die Stadtpolizei Zürich bestätigte gegenüber Keystone-SDA eine Meldung des «Blick». Demnach waren Trams der Linie 11 und 13 involviert. Erstere fahren auf der Bahnhofstrasse geradeaus, letztere kreuzen diesen Weg.

Die VBZ meldeten, dass wegen einer Kollision keine Trams auf der Bahnhofstrasse fahren. Betroffen sind fünf Linien.

