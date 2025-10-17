Zwei Verletzte bei Raubüberfall in Oberwil BL

Keystone-SDA

Am späten Donnerstagabend wurde in Oberwil BL ein Raubüberfall in einer Wohnung verübt. Zwei Bewohnende wurden von den drei Räubern verletzt und mussten ins Spital gebracht werden, wie die Baselbieter Polizei am Freitag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Täterschaft drang gegen 23.30 Uhr in eine Wohnung im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses an der Bottmingerstrasse ein, wie die Polizei schreibt. Dort hätten die Unbekannten einen 82-jährigen Mann und eine 39-jährige Frau überfallen und «unter Waffengewalt gefesselt und geknebelt».

Anschliessend gelang den maskierten Räubern die Flucht in unbekannte Richtung, wie es heisst. Eine sofortige Fahndung nach ihnen sei bisher erfolglos verlaufen. Die Polizei sucht nach Zeugen und hat eine Belohnung von 5000 Franken auf Hinweise ausgesetzt, die zur Ermittlung der Täterschaft führen.