The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Zwei Verletzte bei Raubüberfall in Oberwil BL

Keystone-SDA

Am späten Donnerstagabend wurde in Oberwil BL ein Raubüberfall in einer Wohnung verübt. Zwei Bewohnende wurden von den drei Räubern verletzt und mussten ins Spital gebracht werden, wie die Baselbieter Polizei am Freitag mitteilte.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Täterschaft drang gegen 23.30 Uhr in eine Wohnung im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses an der Bottmingerstrasse ein, wie die Polizei schreibt. Dort hätten die Unbekannten einen 82-jährigen Mann und eine 39-jährige Frau überfallen und «unter Waffengewalt gefesselt und geknebelt».

Anschliessend gelang den maskierten Räubern die Flucht in unbekannte Richtung, wie es heisst. Eine sofortige Fahndung nach ihnen sei bisher erfolglos verlaufen. Die Polizei sucht nach Zeugen und hat eine Belohnung von 5000 Franken auf Hinweise ausgesetzt, die zur Ermittlung der Täterschaft führen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft