Zwei Verletzte nach Handtaschen-Raub und Handgemenge in Basel

Keystone-SDA

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Ein Mann hat am Samstagmorgen in Basel einer 62-jährigen Frau die Handtasche geraubt. Als ihn zwei weitere Männer an der Flucht hindern wollten, verletzte er diese bei einem Handgemenge. Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest.

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(Keystone-SDA) Die Tat ereignete sich laut einem Communiqué der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt kurz nach 07.30 Uhr an der Münchensteinerstrasse. Mehrere Personen hätten sich auf einem Vorplatz mit Sitzbänken aufgehalten, als der Tatverdächtige der 62-Jährigen unvermittelt die Handtasche geraubt habe.

Als unbeteiligte Anwesende den Tatverdächtigen an der Flucht hätten hindern wollen, sei es zu einem Handgemenge gekommen, hiess es. Dabei habe der mutmassliche Handtaschen-Räuber einen 57-jährigen und einen 60-jährigen Mann verletzt und sei geflohen.

Ein Ambulanzteam brachte den 57-Jährigen ins Spital. Die Polizei nahm später einen 41-jährigen algerischen Staatsbürger fest, der der Tat verdächtigt wird. Die Staatsanwaltschaft wird nach eigenen Angaben Untersuchungshaft beantragen.