Zweite Anhörung eines ehemaligen Gemeinderats von Crans-Montana

Keystone-SDA

Der ehemalige, für die öffentliche Sicherheit zuständige Gemeinderat von Crans-Montana wird am Mittwoch im Zusammenhang mit der Brandkatastrophe in der Bar "Le Constellation" vernommen. Der Vorgeladene hat sich entschieden, die Fragen zu beantworten.

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(Keystone-SDA) Diese Anhörung ist die zweite eines politischen Verantwortlichen – zwei Tage nach der Vernehmung des Gemeindepräsidenten Nicolas Féraud.

Mit der Entscheidung, Anklage gegen einen ehemaligen Amtsträger zu erheben, will die Staatsanwaltschaft weitere Erkenntnisse für den Zeitraum von 2021 bis 2024 erlangen, also für die Periode, in der der Politiker im Amt war.

Die Anhörung des Gemeinderats in Sitten begann gegen 08.30 Uhr. Der Mann entschied sich, die Fragen der Staatsanwaltschaft und der anwesenden Opferanwälte zu beantworten, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Quelle der Nachrichtenagentur Keystone-SDA verriet.

Insgesamt müssen sich neun Angeklagte wegen derselben Anklagepunkte verantworten, nämlich fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Brandstiftung.