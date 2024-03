Agenzie ritirano la foto di Kate, “è stata manipolata”

(Keystone-ATS) La principessa Kate si scusa su X per la diffusione di una foto modificata.

“Come molti fotografi dilettanti, di tanto in tanto mi cimento nell’editing. Volevo esprimere le mie scuse per la confusione causata dalla foto di famiglia che abbiamo condiviso ieri. Spero che tutti i festeggiati abbiano trascorso una felice Festa della Mamma. C”, ha precisato sul suo profilo X la principessa Kate chiedendo venia per la foto modificata di lei con i figli.

In precedenza, diverse agenzie fotografiche, tra cui Reuters e Associated Press, avevano ritirato dalla circolazione la foto della principessa Kate diffusa per paura che sia stata “manipolata”.