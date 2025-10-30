AI: rocce franano a valle presso Alp Sigel

Keystone-SDA

Ingenti quantità di roccia sono franate a valle stamane dall'Alp Sigel, nel canton Appenzello Interno. Lo comunicano le autorità cantonali in una nota, precisando che l'entità dello smottamento non è ancora nota.

(Keystone-ATS) Al momento non ci sono segnalazioni di feriti o danni agli edifici. La frana si è verificata poco dopo le 7.00 di mattina. Domani è previsto un volo di ricognizione sulla zona interessata: esso dovrebbe consentire ad autorità e specialisti di farsi un’idea della frana e dei possibili rischi ancora esistenti.