Almeno 12 morti in raid russo notturno su Kiev

Keystone-SDA

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È di 12 morti e 32 feriti il bilancio di un massiccio attacco russo avvenuto nella notte su Kiev. Ad annunciare i dati, su Telegram, è il sindaco della capitale ucraina Vitaliy Klitschko.

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(Keystone-ATS) Delle vittime, almeno 7 risultano nel distretto di Solomyansky. Per domani il sindaco ha disposto il lutto cittadino.

Il primo cittadino ha dato via via, nel corso della notte e della prima mattina, diversi aggiornamenti sugli effetti dell’attacco: nel distretto di Solomyansky, ha riferito, i piani superiori di un edificio residenziale di 9 piani sono crollati e hanno preso fuoco. Alcune persone sono rimaste intrappolate in un altro edificio residenziale.

Diverse zone dei quartieri di Sviatoshynsky e Solomyansky, nella capitale, sono rimaste senza elettricità. Nel distretto di Darnytsky, sono stati danneggiati edifici non residenziali e magazzini. Nel distretto di Svyatoshynskyi, si è registrata la distruzione di edifici non residenziali e l’incendio di alcuni magazzini.

Sempre nel distretto di Solomyanskyi, una scuola e i locali di un ospedale pediatrico sono stati danneggiati. Le finestre di una struttura medica sono state infrante e alcune auto sono andate a fuoco nella zona. L’incendio è stato spento. Anche alcuni garage sono stati danneggiati.