Alu Menziken passa in mani cinesi, è azienda di lunga tradizione

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Un’azienda industriale elvetica di lunga tradizione finisce in mani cinesi: Alu Menziken, società con sede a Rainach (AG) specializzata nella produzione di semilavorati e componenti in alluminio, è stata acquistata da Mengtai, gruppo di Ordos (Mongolia interna).

L’impresa svizzera era finora controllata dal conglomerato Montana Aerospace, entità pure di Rainach attiva nella fabbricazione di componenti per l’industria aeronautica, delle mobilità elettrica e dell’energia, e si inserisce nell’annunciato obiettivo di razionalizzare il portafoglio aziendale, emerge da un comunicato odierno. Per Montana Aerospace – realtà quotata in borsa – l’obiettivo è infatti di diventare una pura azienda attiva in campo aeronautico che soddisfi i requisiti di colossi quali Airbus e Boeing.

Fondata nel 1897, Alu Menziken ha circa 700 dipendenti e stabilimenti in Svizzera, Austria e Romania. L’anno scorso ha generato un fatturato di circa 160 milioni di euro (154 milioni di franchi) e un utile operativo rettificato a livello Ebitda di 25 milioni di euro. La ditta fabbrica componenti leggeri in alluminio, tra cui soluzioni per sistemi di batterie elettroniche nonché elementi utilizzati nei rami automobilistico, ferroviario, edile e industriale.