Attacco ucraino su Smolensk e vicino Mosca

Keystone-SDA

Un massiccio attacco ucraino con droni ha colpito nella notte Smolensk e una località vicino Mosca. Lo riporta Ukrainska Pravda citando il governatore della regione di Smolensk Vasily Anokhin e testimoni oculari su Telegram e vari media russi.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) L’attacco, ripreso in un video pubblicato sui social, avrebbe colpito le strutture della compagnia petrolifera russa Lukoil.

“Attualmente, i sistemi di difesa aerea del Ministero della Difesa russo sono operativi per respingere l’attacco aereo delle Forze Armate dell’Ucraina”, ha detto Anokhin. Sono visibili lampi nel cielo sopra Smolensk, in Russia. Testimoni oculari hanno anche pubblicato filmati di esplosioni e incendi.

Il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin ha dichiarato che le difese aeree russe hanno abbattuto sette droni diretti verso Mosca. Ha aggiunto che i servizi di emergenza sono al lavoro sul luogo colpito.

Mosca: abbattuti 221 droni ucraini

La Russia ha da parte sua annunciato di aver abbattuto 221 droni ucraini durante la notte, in uno degli attacchi più massicci dell’esercito di Kiev in tre anni e mezzo di offensive russe.

Di questi droni “intercettati e abbattuti” dalle difese aeree russe, nove si trovavano sulla regione di Mosca e 28 sulla regione in cui si trova la seconda città più grande del Paese, San Pietroburgo (nord-ovest), ha dichiarato il Ministero della Difesa su Telegram, nel giorno in cui Russia e Bielorussia hanno lanciato importanti esercitazioni militari congiunte e due giorni dopo l’ingresso dei droni russi in Polonia.

