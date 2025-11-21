The Swiss voice in the world since 1935
Bilancio raid russo su Ternopil sale a 28 morti e 94 feriti

Keystone-SDA

È salito a 28 morti, 94 feriti e 14 dispersi il bilancio dell'attacco russo di due giorni fa sulla città ucraina occidentale di Ternopil. Lo rendono noto oggi le autorità locali, citate dai media di Kiev.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

