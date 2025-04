Borsa svizzera: apre in netto ribasso dopo i dazi di Trump

Keystone-SDA

La borsa svizzera apre in netto ribasso all'indomani dell'annuncio dei dazi americani: alle 09.02 l'indice dei valori guida SMI segnava 12'405,59 punti, in flessione dell'1,45% rispetto a ieri.

(Keystone-ATS) Il mercato ricalca così l’andamento già visto sulle piazze asiatiche, a partire da quella di Tokyo (Nikkei -2,77% a 34’735,93 punti). Wall Street ha terminato ieri in modo positivo (Dow Jones +0,56% a 42’225,32 punti, Nasdaq +0,87% a 17’601,05 punti), ma lo ha fatto prima delle decisioni comunicate dal presidente americano Donald Trump.

Il 78enne “ha dichiarato una guerra commerciale globale”, riassume un operatore. Il mega pacchetto di balzelli annunciato non colpisce tutti i partner commerciali degli Stati Uniti allo stesso modo: oltre al 10% che si applicherà alle importazioni da tutti i paesi, sono previsti singoli prelievi punitivi, a seconda che i rispettivi stati abbiano barriere commerciali particolarmente elevate per i prodotti americani, dal punto di vista di Washington. Per la Svizzera i dazi sono molti alti, pari al 31%, più che per l’Unione europea, al 20%. La Cina è al 34%.

Intanto alla ricerca di un porto sicuro gli investitori si sono rivolti all’oro, che nella notte ha raggiunto un nuovo record. La giornata odierna si annuncia molto movimentata: tutti parlano di elevata volatilità.

A livello di singoli titoli sorvegliate speciali sono Novartis (+1,32%) e Roche (-1,71%), alle prese con l’incertezza riguardo all’impatto effettivo che i dazi avranno sui prodotti farmaceutici. In primo piano in relazione agli Stati Uniti figurano anche gli orologi: si guarda quindi pure a Richemont (-5,12%). A soffrire sono comunque anche tutti i principali colossi elvetici, quali ABB (-3,19%), Holcim (-3,98%) o Kühne+Nagel (-3,18%). In ambito finanziario pure UBS (-4,48%) non sfugge alla tendenza generale.