Borsa svizzera: chiusura vicina al pareggio, SMI +0,11%

Keystone-SDA

Chiude la giornata vicino al pareggio la Borsa svizzera. Al termine delle contrattazioni, l'indice dei titoli guida SMI guadagna lo 0,11% a 11'639,60 punti.

(Keystone-ATS) L’incertezza sul mercato elvetico è proseguita, con lo SMI che ha danzato per tutta la giornata lungo la linea di demarcazione. La situazione è vista dagli operatori come relativamente tranquilla dopo i giorni turbolenti e piuttosto volatili che hanno fatto seguito alle elezioni americane.

Sul piano internazionale, la giornata è risultata decisamente avara di spunti rilevanti dal punto di vista congiunturale. Globalmente vige incertezza sulle prossime mosse della Fed.

In Svizzera il gigante farmaceutico Roche ha ottenuto la marcatura CE per il nuovo test Folr1 (FOLR1-2.1) RxDx per la rilevazione del cancro delle ovaie. Il titolo ha reagito male, perdendo lo 0,90% (a 253,50 franchi).

Rimanendo nel farmaceutico, Novartis ha concluso un accordo di licenza e collaborazione con Ratio Therapeutics, società specializzata in prodotti radioterapeutici per il trattamento e la sorveglianza del cancro. Il titolo ha perso lo 0,53% a 91,22 franchi. Il restante difensivo di peso Nestlé ha guadagnato lo 0,85% a 78,18.

Nel comparto assicurativo si segnalano risultati positivi: Swiss Re ha guadagnato il 2,17% (miglior titolo di giornata) a 125,00 franchi, Zurich lo 0,68% a 532,60 e Swiss Life lo 0,73% a 721,60. Il bancario UBS ha terminato con un incremento dello 0,68% a 28,26. Volatili sono risultati ciclici come ABB (-1,14% a 49,28) e Sika (-0,55% a 234,10).