Borsa svizzera apre poco mossa

Keystone-SDA

Apertura poco mossa oggi per la Borsa svizzera. Poco dopo le 9.00 l'indice dei titoli guida SMI segnava una progressione dello 0,02% a 12'637,23 punti.

(Keystone-ATS) Il mercato sembra avviarsi verso un inizio di settimana tranquillo, in assenza di notizie importanti. Sul fronte della vertenza con gli Stati Uniti in merito ai dazi doganali, secondo gli operatori la situazione non è cambiata in modo sostanziale durante il weekend. Nei prossimi giorni sono attesi i primi dati economici statunitensi dopo la fine dello shutdown.

Avvio cauto anche per le principali borse europee: Parigi cede lo 0,17%, Londra lo 0,07%, Francoforte avanza dello 0,06%. Vicina alla parità Milano (+0,01%).

La Borsa di Tokyo ha chiuso la prima seduta della settimana in leggero calo. L’indice di riferimento Nikkei ha perso lo 0,10%, a quota 50’323,91.

Venerdì Wall Street ha terminato contrastata: il Dow Jones ha perso lo 0,65% a 47’147,48 punti, il Nasdaq è salito dello 0,13% a 22’900,59 punti, mentre lo S&P 500 ha ceduto lo 0,05% a 6734,11 punti.