Brasile, corsa contro il tempo per salvare superstiti alluvione

(Keystone-ATS) È corsa contro il tempo per cercare di mettere in salvo le migliaia di persone rimaste bloccate nelle proprie case a seguito dell’alluvione che ha colpito lo Stato brasiliano di Rio Grande do Sul.

Gli allagamenti nei piani bassi degli edifici e per le strade rendono impossibile la normale circolazione delle persone.

I circa 900 uomini delle forze armate dispiegate dal governo federale hanno salvato 9749 persone utilizzando 29 elicotteri, 4 aerei, 866 vetture e 182 imbarcazioni. Autorità locali e volontari lavorano instancabilmente con jeep, barche e moto d’acqua per cercare di aiutare le persone isolate che spesso aspettano i soccorsi sui tetti degli edifici e nelle aree non allagate.

Intanto il presidente della repubblica, Luiz Inacio Lula da Silva, tornerà domani a Porto Alegre per verificare l’andamento delle operazioni di soccorso e coordinare le azioni del governo federale che ha già creato una task force sul posto. Lula sarà accompagnato da una delegazione formata da nove ministri. Il capo dello stato era già stato a Santa Maria lo scorso giovedì.

Si rischia la crisi umanitaria nella città di Porto Alegre, inondata quasi completamente a seguito dall’ondata di maltempo che si è abbattuta su Rio Grande do Sul, con il bilancio del disastro nello stato brasiliano salito a 57 morti, 67 dispersi, mentre almeno 42’221 persone sono state già costrette a lasciare le proprie case.

Lo straripamento del fiume Guaiba ha messo la città in ginocchio. Con l’aeroporto e la stazione dei pullman chiusi a tempo indeterminato e i danni alle autostrade e alle arterie di collegamento con il litorale, la capitale è completamente isolata e a breve potrebbero mancare generi di prima necessità, medicine, cibo e acqua.