Canada sospende misure di ritorsione dopo rinvio USA sui dazi

Keystone-SDA

Il Canada ha deciso di sospendere la maggior parte delle sue misure di ritorsione contro gli USA dopo che ieri in serata il presidente americano Donald Trump ha annunciato l'estensione dello stop di un mese sui dazi anche per il Canada, dopo quello per il Messico.

1 minuto

(Keystone-ATS) Il Canada rinvierà l’imposizione di una seconda ondata di dazi su 125 miliardi di dollari di prodotti statunitensi, ha affermato ministro delle finanze Dominic LeBlanc dopo che Trump ha accettato di sospendere le imposte sulle esportazioni canadesi coperte da un accordo commerciale.

“Il Canada non procederà con la seconda ondata di tariffe su 125 miliardi di dollari di prodotti statunitensi fino al 2 aprile”, ha scritto LeBlanc su X.