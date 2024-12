CN: Maja Riniker eletta nuova presidente del Consiglio nazionale

Keystone-SDA

Maja Riniker (PLR/AG) è stata eletta oggi in apertura della sessione invernale nuova presidente del Consiglio nazionale, con 170 voti su 190. La 46enne argoviese presiederà la Camera del popolo per i prossimi 12 mesi.

(Keystone-ATS) Prima di passare alla votazione e cedere la parola a Riniker il suo predecessore, Eric Nussbaumer (PS/BL), ha passato in rassegna i vari avvenienti e dibattiti politici che hanno contraddistinto la sua carica nel corso del 2023-2024.

Salita in cattedra, Riniker si è detta onorata per la fiducia accordatale e ha ringrazio tutta la Camera per i “170 voti” ottenuti. Visibilmente emozionata, ha espresso poi la sua gratitudine a tutta la sua famiglia e i sui predecessori, Nussbaumer e Martin Candinas (Centro/GR).

“La Svizzera è un Paese libero con elementi di diversità: le quattro lingue nazionali, le diverse regioni e culture e molto altro”, ha detto rivolgendosi ai suoi colleghi e deputati. “Ci unisce una comprensione comune della democrazia diretta: un aspetto che dobbiamo curare e vivere. Ciò che per noi è un valore certo, nel mondo resta purtroppo una realtà sempre più rara”, ha proseguito l’argoviese esprimendosi anche in italiano.

“Nell’anno in corso – ha poi sottolineato la liberale-radicale davanti alla Camera del popolo – le elezioni governative e parlamentari in diversi cantoni hanno reso la politica particolarmente tangibile”. Ma “anche a livello mondiale il 2024 è stato un ‘super anno elettorale’, con un numero record di elezioni in tutto il mondo” ha aggiunto. “Nel 2024, più della metà della popolazione mondiale si è recata alle urne. In quattro Paesi su dieci le cittadine e i cittadini sono stati chiamati a eleggere i propri rappresentanti”.

“Di fronte ad alcuni temi difficili i toni si sono talvolta inaspriti anche in Svizzera”, ha puntualizzato Riniker. “Dobbiamo tuttavia rimanere uniti nella consapevolezza che insieme siamo più forti. La solidarietà e l’equilibrio sociale sono aspetti che da sempre tengono unito il nostro Paese”, ha concluso la 46enne.