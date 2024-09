Coca Cola investirà un miliardo di dollari in Nigeria in 5 anni

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Coca-Cola investirà un miliardo di dollari (850 milioni di franchi) in Nigeria nel prossimo quinquennio sebbene il grande paese dell’Africa occidentale attraversi una grave crisi economica.

“Nei prossimi cinque anni, grazie all’implementazione di un ambiente prevedibile e favorevole, Coca-Cola prevede di accelerare i suoi investimenti in Nigeria fino a raggiungere un miliardo di dollari”, ha dichiarato il colosso americano in un comunicato.

Il progetto è stato annunciato durante un incontro tra il presidente nigeriano Bola Ahmed Tinubu e la direzione globale di Coca-Cola, ha precisato giovedì il consigliere per i media del capo di Stato, Bayo Onanuga.

Si tratta di una boccata d’ossigeno per la Nigeria, che ha cercato di attirare investimenti diretti esteri per rafforzare la propria economia e aumentare le riserve in dollari. “Stiamo costruendo un sistema finanziario in cui si può investire, reinvestire e rimpatriare tutti i dividendi”, ha assicurato il presidente nigeriano.

La Nigeria, il paese più popoloso dell’Africa, sta attraversando una grave crisi economica a seguito delle riforme attuate da Tinubu, salito al potere nel maggio dell’anno scorso.