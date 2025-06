Come il sistema di milizia svizzero rafforza l’identità e attira le persone privilegiate

I vigili del fuoco in nero appartengono al corpo dei vigili del fuoco di milizia. Il pompiere in giallo appartiene al corpo dei vigili del fuoco professionisti. Oltre all'esercito e alla politica, il principio di milizia si applica anche ai vigili del fuoco svizzeri. Keystone / Martial Trezzini

Il principio di milizia è una caratteristica distintiva della democrazia svizzera. Rafforza il legame tra chi governa e chi è governato, ma allo stesso tempo può generare una forma di “discriminazione sociale”.

In Svizzera, ci sono persone che si sono trasferite perché elette a una carica pubblica contro la propria volontàCollegamento esterno. Chi rifiuta questo incarico obbligatorio può ricevere una multa fino a 5’000 franchi. Questo obbligo rappresenta la forma più estrema del principio di milizia.

Resta però una peculiarità del sistema politico svizzero: in alcuni Cantoni è ancora possibile essere eletti a cariche locali senza essersi candidati. Nella pratica, ciò avviene raramente.

Cos’è il sistema di milizia svizzero?

Il termine sistema di milizia è utilizzato esclusivamente in Svizzera e si basa sull’idea che le cittadine e i cittadini debbano contribuire alla vita pubblica svolgendo funzioni in ambiti come i vigili del fuoco, la magistratura laica, i consigli scolastici o i parlamenti.

Secondo i politologi Markus Freitag, Pirmin Bundi e Martina Flick Witzig, autori di Milizarbeit in der Schweiz,Collegamento esterno il sistema di milizia è considerato il “modello ideale della partecipazione”. Molti di questi incarichi prevedono compensi modesti, in netto contrasto con l’alto livello salariale svizzero.

L’idea centrale è che, se le persone assumono responsabilità politiche e sociali per convinzione personale e con un background professionale, possono agire in modo più indipendente, essendo libere da pressioni economiche. La loro prospettiva esterna può anche contribuire a contenere la crescita della burocrazia.

Il sistema di milizia mira a evitare un’eccessiva distanza tra cittadinanza e politica. Quando sono le persone stesse ad assumersi incarichi politici, si crea un senso di vicinanza e identificazione con le istituzioni.

Anche senza cariche elettive, chi vive in Svizzera può influenzare direttamente le decisioni politiche grazie agli strumenti di democrazia diretta come iniziative popolari e referendum.

Nonostante i vantaggi, il principio di milizia porta spesso a una maggiore partecipazione da parte di chi ha tempo, risorse e stabilità economica. Secondo i politologi Wolf Linder e Sean Müller, la scarsa o assente remunerazione di molte cariche politiche genera una “discriminazione sociale spesso trascurata”.

Persistono anche disuguaglianze di genere: nel 2020 solo lo 0,5% delle donne ha svolto attività nei partiti o in uffici politici, contro l’1,7% degli uomini. Questo squilibrio è attribuito in parte al principio di milizia: molte cariche locali comportano riunioni serali, mentre le donne continuano a farsi carico, in gran parte, del lavoro di cura.

Se la politica locale fosse retribuita come un’attività lavorativa ordinaria, più donne potrebbero permettersi un servizio di assistenza all’infanzia a pagamento, oppure la politica stessa potrebbe svolgersi durante l’orario lavorativo.

Origini militari del sistema di milizia

Il termine “milizia” deriva dal contesto militare e ha radici nell’antica Roma e nella città-stato di Atene. Anche l’esercito svizzero è organizzato secondo questo principio, e non come esercito professionale. Il giurista Andreas Kley Collegamento esternoricorda che già Niccolò Machiavelli riconobbe nella Svizzera medievale “il ritorno al principio romano dell’unità tra cittadino e soldato”.

Ma anche prima della nascita dello Stato federale elvetico, il principio della milizia era radicato nella vita civile, per esempio nelle cooperative agricole e nella Landsgemeinde.

Nel XXI secolo, il sistema di milizia è percepito come in declino. Soprattutto nei piccoli comuni, è sempre più difficile trovare persone disposte a impegnarsi in politica. Il libro Milizarbeit in der Schweiz (Lavoro di milizia in Svizzera) parla di “segnali di stanchezza”, in particolare a livello locale.

Sfiducia nei confronti dei politici professionisti

Chi ricopre ruoli politici in città di piccole dimensioni ha spesso un altro lavoro. Anche a livelli più alti, il principio di milizia rende difficile vivere solo di politica. I parlamentari cantonali e comunali non ricevono una retribuzione sufficiente per farne una professione a tempo pieno. Anche nel Parlamento federale, molte e molti parlamentari esercitano un’altra attività professionale.

Molti elettori e elettrici guardano con sospetto chi, al Consiglio nazionale o al Consiglio degli Stati, non esercita un altro mestiere. Il Parlamento svizzero, però, non è pensato come un incarico a tempo pieno: secondo uno studio del 2017Collegamento esterno, il lavoro parlamentare equivale a un impiego al 50%, a cui si aggiungono campagne elettorali e impegni pubblici, per un carico aggiuntivo del 24% (Consiglio degli Stati) e 36% (Consiglio nazionale).

Questo significa che, anche al massimo livello, l’attività parlamentare resta sotto le 42 ore settimanali tipiche di un impiego a tempo pieno in Svizzera.

Rispetto ai colleghi dei Paesi vicini, come Germania, Austria, Italia e Francia, i parlamentari svizzeri guadagnano molto meno. Anche se gli stipendi in Svizzera sono generalmente molto più alti.

Anche in Paesi come il Brasile e la Colombia, dove il livello medio degli stipendi è ancora più basso, i politici guadagnano più che in Svizzera.

Tuttavia, il fatto che molte e molti parlamentari svolgano attività secondarie crea un intreccio complesso di interessi.

Transparency International Collegamento esternoha definito il Parlamento svizzero come un luogo dove “i parlamentari agiscono anche come lobbisti di alto livello”, rilevando una sovrapposizione tra attività politica e interessi privati.

Governo svizzero ben pagato

I sette membri del Consiglio federale, ossia il governo svizzero, guadagnano 477’668 franchi svizzeri all’anno, più del Presidente degli Stati Uniti o del Cancelliere tedesco.

Chi ricopre annualmente la presidenza della Confederazione riceve un’indennità aggiuntiva di 12’000 franchi.

Ciò dimostra che il principio di milizia non si applica in modo uniforme fino ai vertici più alti dello Stato.

Le biografie delle e dei consiglieri federali riflettono molto spesso il percorso della milizia. La ministra delle Finanze Karin Keller-Sutter, per esempio, ha iniziato il suo impegno politico come consigliera comunale nel suo paese.

Ha poi fatto parte del Parlamento cantonale, del Governo cantonale e del Parlamento federale, fino a diventare consigliera federale e nel 2025 presidente della Confederazione.

A cura di Mark Livingston

