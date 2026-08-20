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Ergastolo per fondatore colosso immobiliare cinese Evergrande

Keystone-SDA

Il fondatore del colosso immobiliare cinese Evergrande, Xu Jiayin, è stato condannato all'ergastolo da un tribunale cinese per una serie di reati finanziari.

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

(Keystone-ATS) Lo riferisce la China Central Television (Cctv), secondo cui il gruppo Evergrande è stato multato per 8,82 miliardi di yuan (circa 1,3 miliardi di dollari), mentre Evergrande Real Estate dovrà pagare una multa di 7 miliardi di yuan. In totale circa 2,35 miliardi di dollari. Il tribunale intermedio di Shenzhen ha inoltre condannato Xu per diversi reati, disponendo l’ergastolo, la revoca a vita dei diritti politici e la confisca di tutti i suoi beni personali.

Secondo quanto accertato dal tribunale e riportato dalla Cctv, tra il 2016 e il 2021 Evergrande, Evergrande Real Estate e Xu avrebbero gonfiato gli asset e nascosto le passività attraverso “frodi finanziarie continue e su larga scala”. Le condotte contestate comprendono la raccolta illegale di depositi, la frode nella raccolta di fondi, l’emissione fraudolenta di titoli e la divulgazione irregolare di informazioni rilevanti.

Xu avrebbe inoltre utilizzato tangenti per ottenere il controllo di istituzioni finanziarie e consentire a Evergrande di ottenere illegalmente fondi di credito e assicurativi. Il tribunale ha definito particolarmente grave la condotta, sottolineando l’entità delle somme coinvolte, le ingenti perdite economiche provocate e il grave danno all’ordine dell’economia di mercato.

Nello stesso giorno, il tribunale di Shenzhen ha condannato in primo grado altri cinque dirigenti di alto livello di Evergrande a pene comprese tra 18 mesi e sei anni di reclusione.

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