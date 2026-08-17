Escursionista morto colpito da un fulmine sopra Tubre in Alto Adige

Escursionista morto colpito da un fulmine sopra Tubre in Alto Adige Keystone-SDA

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Un escursionista è stato trovato senza vita sul versante italiano del Piz Starlex, sul confine fra Tubre e la Val Monastero. È stato probabilmente colpito da un fulmine. Il corpo è stato trovato la scorsa notte da una squadra del Soccorso alpino dell’Alto Adige.

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(Keystone-ATS) L’uomo era stato segnalato come disperso da ieri, l’ultimo contatto telefonico dalla cima del Piz Starlex (3075 m) è stato intorno alle 13, quando nella zona si stava avvicinando un temporale.

Alle 23.44 le squadre di soccorso hanno trovato il disperso con l’aiuto di un drone nei pressi di un sentiero a circa 2.600 metri di altezza, in un terreno impervio. L’ipotesi è che l’uomo sia stato colpito da un fulmine durante la discesa. I soccorritori hanno recuperato il corpo e lo hanno portato a valle.

Tubre (in tedesco Taufers im Münstertal, noto anche come Taufers in Val Monastero) è il comune più occidentale italiano della provincia di Bolzano e si trova direttamente al confine con il comune svizzero di Val Müstair.