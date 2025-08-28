Esperti Onu denunciano sparizioni forzate ai centri aiuti

Keystone-SDA

Esperti dell'Onu per i diritti umani hanno espresso allarme per le segnalazioni di "sparizioni forzate" di palestinesi in cerca di cibo nei centri di distribuzione gestiti dalla Gaza Humanitarian Foundation, esortando Israele a porre fine a questo "crimine atroce".

(Keystone-ATS) Sette esperti indipendenti hanno affermato in una nota di aver ricevuto segnalazioni secondo cui diverse persone, tra cui un bambino, sarebbero state “fatte sparire forzatamente” dopo aver visitato i centri di distribuzione di aiuti a Rafah. L’esercito israeliano sarebbe “direttamente coinvolto nelle sparizioni forzate di persone in cerca di aiuto”, hanno aggiunto.

“Le segnalazioni di sparizioni forzate che prendono di mira civili affamati in cerca del loro diritto fondamentale al cibo non sono solo scioccanti, ma equivalgono a tortura”, hanno affermato gli esperti, incaricati dal Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, ma che non parlano a nome delle Nazioni Unite stesse. “L’uso del cibo come strumento per compiere sparizioni mirate e di massa deve cessare immediatamente”.

La dichiarazione è firmata dai cinque membri del Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite sulle sparizioni forzate o involontarie, insieme a Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui diritti nei territori palestinesi, e al suo omologo sul diritto al cibo, Michael Fakhri.

L’esercito israeliano “si rifiuta di fornire informazioni sulla sorte e sul luogo in cui si trovano le persone private della libertà”, in violazione del diritto internazionale, si legge nella dichiarazione.