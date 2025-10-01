The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Esplosioni a Monaco di Baviera, Oktoberfest per ora resta chiusa

A Monaco di Baviera l'Oktoberfest ritarderà oggi l'apertura: dopo le esplosioni di stamattina in una casa, la polizia comunica di indagare in "tutte le direzioni".

(Keystone-ATS) Ecco perché si stanno verificando possibili collegamenti con altri luoghi di Monaco, tra cui anche la Theresienwiese, dove si tiene la festa, che oggi resterà chiusa almeno fino al pomeriggio.

Questa mattina forze speciali della polizia tedesca e vigli del fuoco sono intervenute a Monaco per un incendio in una casa. Sono stati esplosi anche colpi di arma da fuoco. Secondo la Bild un uomo avrebbe installato degli esplosivi nella casa dei suoi genitori, le avrebbe dato fuoco e poi si sarebbe tolto la vita.

Dibattito
Moderato da: Benjamin von Wyl

Il vostro Paese può resistere ad attacchi contro la sua democrazia?

Le democrazie sono sempre più minacciate, sia dall'interno che dall'esterno. Come se la cavano le istituzioni del vostro Paese?

Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita?

Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

Dibattito
Moderato da: Giannis Mavris

La vostra vita potrebbe cambiare a causa delle nuove regole commerciali introdotte dagli Stati Uniti?

In che modo la politica commerciale statunitense potrebbe influenzare la vostra vita? Condividete le vostre opinioni.

