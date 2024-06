Euro 2024: paura ad Amburgo, polizia spara a un uomo con piccone

(Keystone-ATS) Tanta paura oggi ad Amburgo poche ore prima della partita degli Europei di calcio Polonia-Olanda.

Una vasta operazione di polizia ha avuto luogo nel centro della città tedesca scatenando il terrore fra i presenti che si stavano recando allo stadio, dopo che un uomo con un piccone ed una molotov in mano ha seminato il panico minacciando gli agenti e chiunque gli si parasse davanti. La polizia ha reagito sparandogli contro e ferendolo gravemente ad una gamba. L’aggressore, ricoverato in ospedale, sta ricevendo cure mediche, ma non è in pericolo di vita. Secondo le forze dell’ordine, è un tedesco di 39 anni di Buchholz nel Nordheide in Bassa Sassonia e sarebbe schizofrenico.

Stando alla ricostruzione della Bild e della Bbc l’incidente non sarebbe collegato alla partita in questione, sebbene si sia verificato nei pressi di una zona dove si erano radunati molti tifosi della squadra di calcio olandese, a qualche chilometro di distanza dallo stadio. Le forze dell’ordine hanno precisato che gli agenti hanno usato dello spray al peperoncino e poi gli hanno sparato quando l’uomo ha cercato di accendere la molotov che voleva far esplodere tra la folla dei tifosi. “Partiamo dal presupposto che si tratti di un caso isolato, il che significa che non ha nulla a che fare con il calcio”, ha riferito ai giornalisti la portavoce della polizia di Amburgo Sandra Levgruen.

Itanto, la polizia tedesca ha annunciato in serata l’arresto di sette tifosi serbi coinvolti in scontri con inglesi a Gelsenkirchen, poco prima della partita di Euro 2024 in città tra le squadre dei due Paesi.

Tutti sono stati presi in custodia dopo gli incidenti avvenuti sulla terrazza di un ristorante della città, secondo un portavoce della polizia, che ha sporto denuncia per aggressione e percosse contro uno di loro.

“Le ragioni su quanto è accaduto non sono ancora chiare”, ha aggiunto la stessa fonte. I due gruppi hanno dovuto essere separati dalla polizia.

Il quotidiano tedesco Bild ha pubblicato immagini che mostrano un alterco sulla terrazza del ristorante con il lancio di alcune sedie. Un giornalista dell’Afp ha notato dei vetri rotti sulla terrazza dopo gli incidenti e ha visto un gruppo di sostenitori serbi che veniva scortato fuori dall’area verso una stazione della metropolitana dalla polizia, presente in gran numero.

La tensione è alta in Germania in vista dei match. La notte scorsa a Dortmund sono stati rilasciati i circa 50 tifosi italiani fermati a scopo preventivo prima di Italia-Albania, partita d’esordio degli Europei. Non è stato possibile ricondurre il materiale rinvenuto dalla polizia tedesca a terra (coltelli, bombe carta e passamontagna) alla responsabilità degli stessi. I supporter dell’Italia sono ora liberi di circolare in Germania anche se è stato consigliato loro di tornare in Italia.