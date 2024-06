Forti temporali in Romandia, spazio aereo chiuso due ore a Ginevra

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Forti temporali hanno colpito la Romandia nella serata di ieri. L’allagamento del seminterrato del centro di controllo di Skyguide ha causato la chiusura dello spazio aereo di Ginevra per circa due ore.

Il raffreddamento del centro di calcolo è stato compromesso dall’allagamento. A causa del rischio di surriscaldamento dei sistemi di controllo del traffico aereo, Skyguide ha deciso di chiudere lo spazio aereo nell’area di Ginevra poco dopo le 22.00 per motivi di sicurezza.

Il sistema di raffreddamento del centro di controllo del traffico aereo è stato rimesso in funzione nella notte, eliminando il rischio di surriscaldamento dei sistemi, ha dichiarato la società in un comunicato diramato stamattina presto. Lo spazio aereo è stato riaperto attorno alle 00.30, ma la capacità di controllo è stata ripristinata inizialmente solo al 50%, ha aggiunto il comunicato.

Trenta voli in arrivo e 22 in partenza sono stati annullati, ha spiegato a Keystone-ATS il portavoce dello scalo Ignace Jeannerat. Altri 14 collegamenti sono stati cancellati a inizio mattinata, ha aggiunto, ma a parte questo le operazioni sono ora riprese normalmente.

Stando a Jeannerat un centinaio di passeggeri che non avevano altre opzioni hanno trascorso la notte nel terminal 2 dell’aeroporto, dove è stato loro messo a disposizione un giaciglio, cibo e bevande. L’acqua, penetrata nella struttura in vari punti, non ha causato grossi danni, ha poi specificato l’addetto stampa.

Forti temporali locali

Il canton Vaud è stato particolarmente colpito dal maltempo. La città di Morges, in particolare, ha subito impressionanti inondazioni, con l’omonimo fiume uscito dagli argini. Si contano alcuni danni materiali, ma finora non sono state segnalate vittime, hanno dichiarato le autorità comunali in un comunicato diramato ieri sera.

“I principali picchi temporaleschi sono stati molto locali e stazionari, muovendosi molto poco; ciò spiega la grande quantità d’acqua in alcuni punti”, ha dichiarato ieri sera alla Keystone-ATS Aude Untersee, meteorologa dell’Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) riferindo di inondazioni a Morges, nella regione di Penthalaz (VD) e a St-Croix (VD).

Un possibile record assoluto per la Svizzera potrebbe essere stato raggiunto con i 98 mm di acqua caduti in un’ora su L’Auberson (VD), ha detto Untersee. “Si tratta di un’enormità. In totale sono caduti 129 mm di acqua nell’arco di 2 o 3 ore, il che è molto spettacolare”, ha aggiunto.

In totale, secondo la polizia cantonale, sono stati segnalati circa venti eventi nella parte occidentale, centrale e settentrionale del canton Vaud. Ci sono state inondazioni locali, frane e chiusure temporanee di strade, ha detto il portavoce Jean-Christophe Sauterel. La situazione si è calmata poco prima delle 23.00. Non ci sono segnalazioni di feriti.

Secondo Alertswiss, stamani diversi comuni della regione di Apples (VD) erano privi di telefoni fissi a causa del maltempo che ha colpito la regione. I servizi di emergenza possono essere raggiunti solo attraverso la rete di telefonia mobile.