Francia: gauche tratta con Bayrou su manovra, Mélenchon non ci sta

Keystone-SDA

È ormai dilaniato dalle polemiche il "Nuovo fronte popolare", l'alleanza elettorale della sinistra francese, che si è spaccata sull'apertura alla trattativa con il governo di François Bayrou.

(Keystone-ATS) Socialisti, comunisti e Verdi partecipano alle discussioni in vista di un possibile via libera alla manovra finanziaria per il 2025, mentre La France Insoumise resta inflessibile all’opposizione. E Jean-Luc Mélenchon tuona contro gli ex alleati, accusandoli di “tradimento” e “servilismo”.

Ieri sera, dopo che PS, Verdi e comunisti hanno accettato di partecipare a una nuova riunione al ministero dell’Economia in preparazione della manovra, Mélenchon ha tuonato: “Nessun accordo di non-sfiducia del PS o dei Verdi ci coinvolgerà mai”. E poi: “stanno negoziando alle spalle del Nuovo Fronte Popolare e contro il suo programma”. “La piccola sinistra tradizionale – ha detto Mélenchon – non ha nulla da offrire e i suoi negoziatori sono soltanto ridicoli per il loro servilismo”.

“Io – gli ha risposto stamattina il segretario socialista Olivier Faure – penso soprattutto che noi siamo al servizio dei francesi. La gauche del ‘tutto o niente’ è soprattutto la gauche del niente”.