Galaxus: dazi americani spingono europei a boicottare prodotti USA

Keystone-SDA

Oltre il 60% dei consumatori in Svizzera, Germania, Austria, Francia e Italia dichiara di voler evitare prodotti statunitensi come Coca-Cola, Nike o McDonald’s.

(Keystone-ATS) A rivelarlo è un sondaggio YouGov commissionato dal rivenditore online Galaxus, condotto su un campione di 5263 persone tra il 22 aprile e il 6 maggio. Il rifiuto nasce come risposta ai dazi imposti dagli Stati Uniti.

Particolarmente netta la reazione in Svizzera, dove il 62% degli intervistati – tutti residenti oltre Gottardo – ha dichiarato di voler escludere articoli “Made in USA” dalla lista della spesa. Percentuali simili anche in Italia, Germania e Austria. In Francia il dato si attesta al 53%.

Il disappunto è più marcato tra gli over 60, mentre i più giovani – soprattutto sotto i 30 anni – mostrano un atteggiamento più distaccato nei confronti delle politiche doganali americane.

Contestualmente cresce l’interesse per i prodotti europei: il 69% degli svizzeri e degli austriaci, e il 70% degli italiani, preferirebbe articoli europei a quelli statunitensi. Tuttavia, come sottolinea Galaxus, le buone intenzioni si scontrano con la realtà del portafoglio: solo il 10% degli svizzeri e il 4% degli italiani è disposto a pagare di più per evitare i prodotti USA.