Gb: Truss beffata dal poster ‘ho fatto crollare l’economia’

Keystone-SDA

2 minuti

(Keystone-ATS) L’ex premier conservatrice Liz Truss è finita al centro di una contestazione dai toni scherzosi durante la presentazione nella contea inglese del Suffolk del suo libro ‘Ten Years to Save the West’ da poco uscito nel Regno Unito.

Mentre infatti su un palco rispondeva alle domande di un moderatore, augurandosi una vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali in programma negli Usa a novembre, è stato calato dall’alto un poster raffigurante un cespo di lattuga con gli occhi e la scritta: “Ho fatto crollare l’economia”. Parole rivolte all’ex leader Tory che nell’ottobre 2022 si era dovuta dimettere dopo soli 49 giorni alla guida del governo in seguito alla decisione di lanciare una mini-manovra finanziaria rivelatasi disastrosa.

Anche l’utilizzo della lattuga non è casuale: a suo tempo la sopravvivenza politica di Truss era stata paragonata all’esistenza fugace dell’ortaggio. L’ex premier, non rieletta come deputata alle elezioni politiche del 4 luglio, si è alzata dopo che le è stato mostrato lo striscione dietro di lei, dicendo “non è divertente”, per poi lasciare il palco.

Tutto è stato ripreso in un video postato sui social media, e diventato molto popolare, per iniziativa degli attivisti del gruppo Led By Donkeys, già artefici di trovate simili in passato. Ne era stato vittima durante la campagna elettorale il leader del partito populista Reform UK, Nigel Farage: in quel caso era stato calato un poster con l’immagine di Vladimir Putin e la scritta ‘I love Nigel’ dopo le dichiarazioni controverse dell’ex tribuno della Brexit sulle “provocazioni” dell’occidente alla Russia che a suo dire avevano contribuito a scatenare la guerra in Ucraina.