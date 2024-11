GR: guardiacaccia uccide 3 linci per errore, voleva abbattere lupi

Keystone-SDA

Un guardiacaccia grigionese che intendeva abbattere tre lupi ha accidentalmente ucciso tre linci: due cuccioli e un maschio adulto. L'uomo si poi è costituito alle autorità, ha comunicato oggi l'Ufficio retico per la caccia e la pesca (UCP).

(Keystone-ATS) L’incidente è avvenuto nella notte del 16 novembre nella Surselva, precisa l’UCP, in un contesto di regolazione di grandi predatori, autorizzata dal Cantone. L’uomo era fermamente convinto di aver sotto tiro tre cuccioli di lupo appartenenti al branco del Vorab, per i quali era stato permesso l’abbattimento a inizio settembre. L’incidente è avvenuto di notte nella regione grigionese.

In seguito alla segnalazione dello stesso guardiacaccia presso la Procura grigionese è stata avviata un’indagine penale e sono stati presi i primi provvedimenti, ha aggiunto l’Ufficio retico.

“Siamo dispiaciuti per quanto accaduto ed esamineremo l’incidente in dettaglio”, ha commentato Adrian Arquint dell’UCP. Il guardiacaccia è stato escluso dalla regolazione dei lupi con effetto immediato fino a quando l’incidente non sarà chiarito completamente.