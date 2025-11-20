The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Grecia valuta progetto di centri di rimpatrio migranti in Africa

Il ministro ellenico dell'immigrazione e dell'asilo Thanos Plevris ha dichiarato all'emittente radiotelevisiva pubblica Ert che la Grecia sta valutando assieme alla Germania di istituire centri di rimpatrio di migranti in Africa.

(Keystone-ATS) In particolare, Plevris ha affermato che “sono in corso discussioni con Stati africani considerati sicuri per accogliere i migranti che non possono essere rimpatriati nei loro paesi d’origine”. Ha aggiunto che il progetto è guidato da singoli Stati membri e non avviene su iniziativa dell’Unione europea, e che, per essere un deterrente efficace contro l’immigrazione illegale, i centri dovrebbero essere situati al di fuori del continente europeo: “Immaginate di prendere un egiziano e di mandarlo in Uganda”, ha dichiarato.

Il ministro ha aggiunto che gli arrivi dei profughi in Grecia sono in calo: nel 2024 sono stati circa 23’000, a fronte dei 12’000 registrati finora quest’anno. Parlando con il quotidiano statunitense Politico, un funzionario del ministero dell’interno tedesco ha commentato: “Durante l’incontro del 4 novembre, i due ministri (di Grecia e Germania) hanno individuato un interesse comune nelle cosiddette ‘soluzioni innovative’ per ridurre l’immigrazione clandestina e hanno anche discusso la possibilità di attuarle con un gruppo di Stati membri. Attualmente stanno collaborando a livello europeo per definire la base giuridica necessaria per il regolamento sul rimpatrio”.

