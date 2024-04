In Svizzera arrestati tre giovani sospettati di sostegno all’Isis

(Keystone-ATS) Due minorenni sono stati arrestati nel canton Sciaffusa, e un 18enne in Turgovia, perché sospettati di sostenere l’organizzazione terroristica dello Stato Islamico (Isis). Le autorità inquirenti sospettano che stessero pianificando attentati con esplosivo.

Nel canton Sciaffusa sono stati fermati un 15enne svizzero e un 16enne italiano, indica oggi in una nota il Ministero pubblico cantonale. Le indagini mirano a chiarire le esatte intenzioni dei due giovani.

I due adolescenti sono in particolare sospettati di partecipazione o sostegno all’organizzazione terroristica vietata Isis e di atti preparatori di un omicidio intenzionale. Un 18enne svizzero a sua volta sospettato di sostegno all’Isis è inoltre stato arrestato nel canton Turgovia, ha detto a Keystone-ATS il Ministero pubblico della Confederazione(MPC), confermando un’informazione del Blick.

Collegamenti con gli arresti in Germania

Secondo quanto accertato dalle autorità inquirenti, i due minorenni del Canton Sciaffusa erano in contatto con il 18enne in Turgovia. Secondo l’MPC, esiste pure un collegamento tra le indagini svizzere e quelle condotte in Germania, dove quattro giovani di 15 e 16 anni sono stati arrestati a Pasqua per sospetti legami con l’Isis. Il Ministero pubblico della Confederazione è in contatto con le autorità tedesche competenti.

Ieri si è appreso che tre sospettati sono stati arrestati nel Land della Renania settentrionale-Vestfalia e un altro nel Baden-Württemberg. Nelle perquisizioni sono stati sequestrati un machete e un coltello. Scambiandosi messaggi su una chat, i quattro (tre tedeschi e una tedesco-marocchina) stavano valutando come costruire ordigni incendiari e anche se procurarsi armi da fuoco.

Casi simili nella Svizzera romanda

All’inizio di marzo si è verificata un’operazione analoga nella Svizzera Romanda. Nei cantoni di Vaud e Ginevra la polizia ha arrestato tre giovani per sospetti legami con ambienti estremisti e radicalizzati.

Le forze dell’ordine non hanno voluto specificare di quale tipo di estremismo si trattasse. L’Ufficio federale di polizia (fedpol) si era limitato a dire che aveva una soffiata dall’estero, come ha dichiarato una portavoce a Keystone-ATS.