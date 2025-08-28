Vorreste sapere se siete a rischio di contrarre una malattia? Perché sì o perché no?
Le malattie vengono diagnosticate sempre più precocemente grazie a dispositivi medici più potenti e accessibili.
Ma gli esperti avvertono che questa pratica può portare a sovradiagnosi, ovvero al trattamento di una malattia che non si sarebbe mai manifestata.
Fino a che punto vorreste conoscere in anticipo una possibile predisposizione a una malattia? Avete mai avuto problemi legati a una diagnosi?
Raccontateci la vostra storia. Se avete esperienze personali che preferite condividere in privato, potete scrivermi direttamente: aylin.elci@swissinfo.ch
