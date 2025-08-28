The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia
In primo piano
Vedi tutte le storie di questo tema
Democrazia diretta in Svizzera
Newsletter
Vedere tutte le newsletter
Dibattito
Innovazione sanitaria

Vorreste sapere se siete a rischio di contrarre una malattia? Perché sì o perché no?

Moderato da: Aylin Elçi

Le malattie vengono diagnosticate sempre più precocemente grazie a dispositivi medici più potenti e accessibili.

Ma gli esperti avvertono che questa pratica può portare a sovradiagnosi, ovvero al trattamento di una malattia che non si sarebbe mai manifestata.

Fino a che punto vorreste conoscere in anticipo una possibile predisposizione a una malattia? Avete mai avuto problemi legati a una diagnosi?

Raccontateci la vostra storia. Se avete esperienze personali che preferite condividere in privato, potete scrivermi direttamente: aylin.elci@swissinfo.ch

Altri sviluppi
apparecchio di risonanza magnetica

Altri sviluppi

Sistemi sanitari

Quando diagnosticare una malattia fa più male che bene

Questo contenuto è stato pubblicato al La Svizzera ha il più alto numero di scanner per risonanza magnetica per persona in Europa. Ma un maggior numero di screening non sempre porta a risultati migliori in termini di salute.

Di più Quando diagnosticare una malattia fa più male che bene

Partecipa alla discussione!

I contributi devono rispettare le nostre condizioni di utilizzazione. Se avete domande o volete suggerire altre idee per i dibattiti, contattateci!
Per saperne di più
apparecchio di risonanza magnetica

Altri sviluppi

Quando diagnosticare una malattia fa più male che bene

Questo contenuto è stato pubblicato al La Svizzera ha il più alto numero di scanner per risonanza magnetica per persona in Europa. Ma un maggior numero di screening non sempre porta a risultati migliori in termini di salute.

Di più Quando diagnosticare una malattia fa più male che bene

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR