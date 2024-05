Italia: “aggredito da Depardieu”, in ospedale fotoreporter

Keystone-SDA

3 minuti

(Keystone-ATS) Preso a cazzotti dall’attore Gérard Depardieu perché infastidito delle foto che gli stava scattando mentre si trovava ai tavolini dell’Harry’s bar di via Veneto a Roma.

E’ quanto accaduto, secondo una prima ricostruzione degli investigatori italiani, al fotoreporter Rino Barillari, soprannominato il “king” dei paparazzi.

Soccorso dai sanitari del 118, il fotoreporter è stato trasportato in ospedale in codice verde per una ferita all’altezza del sopracciglio. Stando all’agenzia di stampa Ansa, sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno accertando l’accaduto.

Dal canto suo, all’altra agenzia italiana Adnkronos il titolare dell’Harry’s Bar ha dichiarato: “erano scene che succedevano fino a 15 anni fa: prima ci eravamo abituati, oggi sembra di essere tornati indietro nel tempo e veramente non ce lo aspettavamo”.

“Depardieu stava mangiando esternamente con degli amici, erano in sei, è passato Barillari, lo ha visto e gli ha fatto un po’ di foto – racconta Lepore – Mentre stava facendo le foto, la donna che era con lui gli si è scagliata addosso in una maniera incredibile, gliene ha dette di tutti i colori”.

A quel punto “è arrivato Depardieu senza dire niente, ha sferrato due cazzotti a Rino. Poi è salito nell’auto e sono andati via”, racconta il titolare del celebre locale. “Siamo abituati ai personaggi famosi, ma non eravamo più abituati a queste scazzottate”, ha concluso.

“Compagna Depardieu spinta violentemente”

Dal canto suo, Delphine Meillet, avvocata del foro di Parigi in qualità di legale rappresentante della giovane che era in compagnia dell’attore francese all’Harry’s Bar, ha dichiarato che “il cosiddetto re dei paparazzi Rino Barillari, noto anche per le sue foto e per i suoi metodi aggressivi, ha spinto violentemente la compagna di Gérard Depardieu, Magda Vavrusova, oggi nel cuore di Roma”, all’Harry’s Bar a via Veneto, mentre Barillari scattava delle foto e, secondo quanto riportato ai carabinieri, veniva preso a pugni dall’attore francese.

“Il fotografo mi ha spinto toccandomi il busto e il petto con il braccio. In questo momento in cui presento la denuncia provo ancora dolore, è stato violentissimo”, ha precisato agli agenti della Questura di Roma ai quali ha sporto denuncia per violenza. Magda Vavrusova, secondo la legale, è al Policlinico Umberto I di Roma in questo momento.

“Questo fotografo, che non è al suo primo litigio, – ha scritto ancora – vanta quasi 170 emergenze mediche per aver litigato con celebrità che si rifiutavano di farsi fotografare. Di fronte alla violenza della situazione, Gérard Depardieu, intervenuto tra i paparazzi e la sua compagna, è caduto ed è scivolato su di lui”. Il famoso attore e la sua compagna sono saliti quindi in macchina, mentre il fotografo, nonostante tutto, ha denunciato ancora la Meillet, “persisteva nel tempestarli di foto”.

Delphine Meillet per suffragare la sua tesi ha riportato anche una frase detta da Barillari in passato: “In un’intervista ha detto: ‘Quando rincorri qualcuno e gli scatti una foto, cosa fai con quella foto? Hai bisogno di una storia. La lite era il momento della provocazione: se la persona rifiutava, le foto migliori le ottenevi quando la facevi arrabbiare’. Sarà perseguito per aver fabbricato la propria storia”, ha concluso.