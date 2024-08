Italia: nasconde la madre morta nel freezer per intascare pensione

Keystone-SDA

1 minuto

(Keystone-ATS) Ha nascosto per anni la madre morta nel freezer per intascare la pensione. A Cagliari, in Sardegna, un 54enne è stato denunciato per occultamento di cadavere e truffa aggravata ai danni dello Stato.

I carabinieri hanno perquisito la sua abitazione trovando il corpo della madre 78enne, all’interno del congelatore che si trova al pian terreno dell’abitazione, riferisce oggi l’agenzia di stampa italiana ANSA. Il corpo, secondo i primi accertamenti effettuati, era lì da circa due anni, forse dal periodo del Covid. La donna sarebbe morta per cause naturali e il figlio avrebbe nascosto il cadavere per continuare a percepire la pensione.

La salma della donna è stata sequestrata e nelle prossime ore sarà affidato l’incarico al medico legale per eseguire l’autopsia. Il professionista dovrà verificare se effettivamente la donna sia morta per cause naturali e a quando risale esattamente il decesso. Nel frattempo i carabinieri proseguono gli accertamenti per ricostruire dettagliatamente la vicenda.