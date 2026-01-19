The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
La Grazia migliore apertura di sempre per Sorrentino

Keystone-SDA

La Grazia, con 2.679.736 euro (circa 2.500.000 franchi, dati Cinetel) nel primo weekend nei cinema italiani, è la migliore apertura di sempre per un film di Paolo Sorrentino.

Questo contenuto è stato pubblicato al
1 minuto

(Keystone-ATS) In quattro giorni di programmazione, il film ha raggiunto un incasso complessivo di 2.679.736 euro (2.307.865 euro più i 371.871 delle anteprime,) entrando direttamente nella top 5 dei maggiori incassi italiani della stagione.

La Grazia, distribuito da PiperFilm, ha registrato un’alta presenza di pubblico giovane in sala (18/35 anni) confermando la capacità di Sorrentino di raggiungere un pubblico trasversale e soprattutto intergenerazionale.

Un risultato superiore anche all’esordio del precedente Parthenope, che nell’ottobre 2024 aveva debuttato con 1,9 milioni di euro.

La Grazia è un film Fremantle, prodotto da The Apartment, società del gruppo Fremantle, in associazione con Numero 10 e PiperFilm.

SWI swissinfo.ch - succursale della Società svizzera di radiotelevisione SRG SSR

