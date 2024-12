La Svizzera deve gestire l’immigrazione, secondo economiesuisse

La Svizzera dovrebbe poter gestire autonomamente l'immigrazione se questa "supera i limiti tollerabili", secondo il presidente di economiesuisse. Senza questa salvaguardia, l'accordo negoziato con l'UE non ha alcuna possibilità di essere approvato dal popolo.

(Keystone-ATS) “La Svizzera trae grandi vantaggi dalla libera circolazione delle persone e vogliamo mantenerla”, afferma Christoph Mäder in un’intervista pubblicata oggi dalla Neue Zürcher Zeitung. Anche solo a causa dell’evoluzione demografica, l’economia svizzera continuerà a dipendere dalla manodopera qualificata proveniente dall’estero, aggiunge. “Ma l’immigrazione, come abbiamo visto negli ultimi anni, è troppo alta”.

A suo avviso, la migrazione legata all’asilo è una delle ragioni principali delle paure della popolazione. “E l’attuale migrazione economica ha poco a che fare con le esigenze del mercato del lavoro o con lo scopo originario dell’asilo”, osserva. “Sta aumentando la pressione sulle risorse e sta influenzando il dibattito sull’immigrazione”.

“Senza una forza lavoro regolare dall’estero, la Svizzera non sarebbe operativa. Credo che l’opinione pubblica lo sappia”. Mäder è scettico riguardo a una tassa sull’immigrazione, uno strumento che considera burocratico e inefficiente.

Per il presidente della Federazione delle imprese svizzere è necessario che i rappresentanti dell’economia prendano sul serio le preoccupazioni della popolazione. “Ma questo è uno sforzo che l’economia non può fare da sola. Le infrastrutture non sono progettate per accogliere così tante persone. È urgente investire in questo settore”.