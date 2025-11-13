Lavrov, “Corriere della Sera censura mia intervista”

Keystone-SDA

Il Corriere della Sera si sarebbe rifiutato di pubblicare un'intervista con il ministro degli esteri russo Serghei Lavrov: lo afferma lo stesso diplomatico in una nota citata dall'agenzia TASS. La direzione del quotidiano italiano ha prontamente risposto alle accuse.

(Keystone-ATS) “Negli ultimi mesi – si legge – abbiamo assistito a un numero crescente di fake news sulla Russia. Per porre fine in qualche modo a questo flusso di bugie, abbiamo offerto a uno dei principali quotidiani italiani, il Corriere della Sera, un’intervista esclusiva con il ministro”. La redazione, prosegue la nota, “ha accettato con entusiasmo” e ha inviato numerose domande. “Il testo è stato preparato molto rapidamente ed era pronto per la pubblicazione. Tuttavia, il quotidiano ha rifiutato di pubblicare le risposte di Lavrov alle proprie domande”, sottolinea il ministero, in carica dal 2004.

Il quotidiano ha spiegato che le parole del 75enne contengono “troppe affermazioni discutibili che devono essere verificate o chiarite e che la loro pubblicazione andrebbe oltre i limiti del ragionevole”, sottolinea il capo della diplomazia russa: “Consideriamo questa una manifestazione di palese censura. I cittadini italiani hanno il diritto di accesso all’informazione, garantito dall’articolo 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani”.

Il ministero, si spiega, ha pubblicato due testi: la versione integrale dell’intervista e quella curata dal Corriere della Sera. In quest’ultima, secondo il ministero degli esteri russo, “tutti i passaggi che la Roma ufficiale non vuole vedere sono stati deliberatamente esclusi”. E ancora: “Questo caso è un vivido esempio di come informazioni oggettive sulla situazione in Ucraina vengano nascoste ai cittadini italiani, che vengono deliberatamente fuorviati”, conclude la nota.

Testo pieno di accuse e propaganda

Dal canto suo, la direzione dello storico quotidiano di Milano afferma che “il ministero degli esteri russo ha risposto alle domande inviate preliminarmente dal Corriere della Sera con un testo sterminato pieno di accuse e tesi propagandistiche. Alla nostra richiesta di poter svolgere una vera intervista con un contraddittorio e con la contestazione dei punti che ritenevano andassero approfonditi il ministero ha opposto un rifiuto categorico”.

“Evidentemente – conclude la direzione del CorSera – pensava di applicare ad un giornale italiano gli stessi criteri di un Paese come la Russia dove la libertà d’informazione è stata cancellata”, e aggiunge: “Quando il ministro Lavrov vorrà fare un’intervista secondo i canoni di un giornalismo libero e indipendente saremo sempre disponibili”.