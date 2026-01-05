Maduro è arrivato nel tribunale federale di New York

Keystone-SDA

Nicolas Maduro è arrivato al tribunale federale di New York dove tra qualche ora dovrà comparire davanti a un giudice.

(Keystone-ATS) Maduro ha lasciato il centro di detenzione Metropolitan Detention Center di Brooklyn ammanettato con la tipica tuta carceraria color cachi e occhiali arancione e scortato dagli agenti dell’Agenzia federale antidroga statunitense (Dea). Un elicottero lo ha preso per poi atterrare in un eliporto vicino al tribunale di New York. Dopo l’atterraggio, è salito a bordo di un furgone per proseguire il suo viaggio verso il tribunale.

Intanto, i militari e polizia brasiliani hanno rafforzato i controlli sui veicoli in arrivo dal Venezuela nella città di Pacaraima, nello stato settentrionale di Roraima, dopo che Caracas ha ordinato la riapertura del confine tra i due Paesi, chiuso dopo l’operazione degli Stati Uniti che ha portato alla cattura di Maduro.

Secondo le autorità, non si è registrato un aumento significativo del flusso di persone provenienti dalla nazione caraibica. La maggior parte dei venezuelani che hanno attraversato il confine è entrata in Brasile per procurarsi cibo e beni di prima necessità, dato il rischio di carenze.

Il ministro della Difesa, José Múcio Monteiro, ha assicurato che lungo gli oltre 2’000 chilometri di confine tra Brasile e Venezuela si registra uno scenario di “tranquillità” e che non vi è stato alcun rinforzo del personale militare nel Roraima, dove si trovano circa 2’000 uomini di Esercito, Marina e Aeronautica.

Nel frattempo, il ministro della Salute, Alexandre Padilha, ha dichiarato che il governo è “pronto” ad accogliere un possibile aumento del numero di rifugiati venezuelani, oltre ad avere a disposizione medicinali e materiale ospedaliero da inviare in Venezuela, “qualora ci fosse una richiesta da parte dell’Oms”.