Museo d’arte dei Grigioni supera soglia 50’000 visitatori nel 2025

Il 2025 per il Museo d'arte dei Grigioni di Coira è stato un anno da record. Per la prima volta nella storia dell'istituzione è stata superata la soglia dei 50'000 visitatori.

Il 2025 coincideva con il 125esimo anniversario dell’Associazione di Belle Arti dei Grigioni (talvolta designata come Società grigione di Belle Arti), responsabile delle esposizioni e degli eventi al Museo d’arte dei Grigioni. Per l’occasione, oltre ad un ricco programma di anniversario, si è tenuta la mostra “Da qui”, nella quale “i capolavori della collezione sono entrati in dialogo con importanti nuove acquisizioni della Fondazione collezione d’arte grigione”, prosegue la nota.

Fra le esposizioni più importanti dello scorso anno, si cita la grande retrospettiva dedicata allo scultore bregagliotto Diego Giacometti, che ha attirato anche visitatori internazionali, precisa il museo. Anche la mostra dedicata all’artista giapponese-svizzera Leiko Ikemura ha riscosso ampio successo.