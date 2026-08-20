Nati otto cuccioli di San Bernardo al Barryland di Martigny (VS)

Keystone-SDA

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Otto cuccioli di San Bernardo sono nati l'11 agosto al Barryland di Martigny (VS). Si tratta di sette maschi e una femmina, figli di Lio du Grand St. Bernard e Ripley de la Route de la Source, e saranno visibili al pubblico dal 21 settembre.

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(Keystone-ATS) Le nascite non si sono svolte esattamente come previsto: “un cucciolo è nato con parto naturale, poi si è reso necessario un cesareo per gli altri, cosa che di per sé non è insolita in un allevamento”, spiega Manuel Gaillard, responsabile della struttura presso la Fondazione Barry, in un comunicato diffuso oggi.

Il team si prende ora cura della cucciolata, la seconda di Lio, femmina a pelo corto di quattro anni. “Le nostre cagne possono avere da due a tre cucciolate nel corso della loro vita; ciò varia a seconda del numero di cagnolini per cucciolata e delle loro condizioni fisiche generali”, precisa Gaillard.

I cuccioli – i cui nomi, non ancora attribuiti, cominceranno con la lettera “z” – potranno essere ammirati dal pubblico a partire dall’età di sei settimane e a seconda della loro crescita. I più curiosi possono già seguire i loro primi passi grazie a una webcam sul sito internet www.fondation-barry.ch.

www.fondation-barry.ch