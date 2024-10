Nestlé: consegnata petizione contro zucchero in alimenti bimbi

(Keystone-ATS) Public Eye e altre organizzazioni non governative (ong) hanno oggi consegnato alla sede di Nestlé a Vevey (VD) una petizione corredata da 105’000 firme che chiede alla multinazionale di sospendere l’aggiunta di zucchero agli alimenti per bambini.

In un comunicato odierno Public Eye ricorda che una sua indagine aveva mostrato quantità eccessive di zucchero in alcuni prodotti venduti in paesi a basso reddito; in Svizzera non erano state riscontrate aggiunte di tale dolcificante. Da parte parte sua Nestlé aveva contestato l’esistenza di doppi standard in materia.